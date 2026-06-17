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Gündem At arabası ile minibüs ile çarptı: 1 kişi öldü
Gündem

At arabası ile minibüs ile çarptı: 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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At arabası ile minibüs ile çarptı: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile at arabasının çarpıştığı kazada at arabasındaki Mehmet Diler (24) hayatını kaybetti, yanındaki Emre Yiğit ise ağır yaralandı. Kazada at da telef olurken jandarma kaçan minibüs şoförünün peşine düştü.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dün öğle saatlerinde Yukarı Göklü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, aynı yönde seyreden at arabasına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle at arabasındaki Emre Yiğit ile Mehmet Diler, savrularak şarampole düştü. Bu sırada minibüs sürücüsü, olay yerinden uzaklaştı.

AT DA TELEF OLDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Diler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Emre Yiğit ise ilk müdahalenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen yaralı, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada at arabasını çeken atın da öldüğü bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs sürücüsünün tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

 

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