Asya'da yılın futbolcusu Kim Min-Jae!
2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Kim Min Jae, Asya Futbol Federasyonu tarafından yılın en iyi uluslararası oyuncusu seçildi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, başarılı performansının ödülünü aldı.
Asya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae'nin yılın en iyi uluslararası oyuncusu ödülüne layık görüldüğü ifade edili.
Yapılan açıklamada, "İtalya'da Napoli ile kazandığı şampiyonluk, Güney Kore Milli Takımı ve Bayern Münih ile gösterdiği etkileyici performans sonrası Kim Min-Jae, Asya'da yılın en iyi uluslararası oyuncusu seçildi." ifadeleri kullanıldı.
Kim Min-Jae, Tottenham forması giyen vatandaşı Heung Min-Son ve Brighton'da forma giyen Kaoru Mitoma gibi isimleri geride bırakmayı başardı.
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