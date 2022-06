Asya üniversiteleri sıralaması 2022 sonuçları açıklandı! Atatürk üniversitesi 351-400 bandında yer aldı

Times Higher Education (THE) Asya sıralamasında Atatürk Üniversitesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), Asya Üniversiteleri için yapmış olduğu Asıa Unıversıty Rankıngs 2022 sıralama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Atatürk Üniversitesi genel sıralamada 351400 bandında, Türkiye’de ise 66 üniversitenin girmeye hak kazandığı listede devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer aldı. Ayrıca Atatürk Üniversitesi, sıralamaya giren 22 araştırma üniversitesi arasında 11’inci olarak büyük bir başarı sergiledi.

Yayımlanan sıralama sonuçlarıyla ilgili konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin vermiş olduğu kaliteli eğitimin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilerek tescil altına alındığını, sonrasında ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi unvanına layık görülmesi ile yeni bir dönemin başladığını belirterek başarılarla dolu bir sürece girildiğini aktardı.

Rektör Çomaklı: “Kalite Odaklı Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdüreceğiz”

Bu gelişmelerin ardından çalışmalarına hız veren Atatürk Üniversitesinin, saygın sıralama kuruluşlarının yayımladıkları listelerde üst sıralarda yer almaya devam ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitemizin THE Asya Üniversiteleri Sıralaması 2022'de elde ettiği başarıdan dolayı hem mutlu hem gururluyuz. 65 yıllık eğitim tecrübesi ile kaliteli eğitim, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında yoğunlaşan üniversitemiz, bu doğrultuda dünyada ilk 500, ülkemizde ise ilk 10 üniversite arasına girme hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Akademisyenlerimize verdiğimiz desteklerin karşılığını almaya devam ediyoruz. Kalite odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Üniversitemizin uluslararası alandaki bilimsel başarıları, ülkemiz adına bizleri sevindiriyor. Amacımız, bilimsel çalışmalarımızla yerli ve millî üretime katkı sağlamak. Bu vesileyle çalışmalarıyla ülkemize ve üniversitemize değer katan bütün akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’den listeye giren araştırma üniversiteleri ve başarı sıralamaları şu şekilde:

THE Asya Üniversiteleri Sıralaması Hakkında...

THE Asya Üniversite Sıralaması, THE Dünya Üniversite Sıralaması ile aynı 5 kategoride yer alan 13 performans gösterge setini kullanmaktadır. Ancak gösterge setlerinin ağırlıkları THE tarafından Asya kurumlarının özelliklerini yansıtacak şekilde kalibre edilmektedir. Mevcut en kap samlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için üniversitelerin temel misyonları olan eğitim (%25), araştırma (%30), bilgi transferi (%30), uluslararası görünüm (%7,5) ve endüstriyel gelir (%7,5) açısından değerlendirilen Asya Üniversite Sıralaması 2022’de 31 bölgeden 616 üniversite yer alabilmiştir.