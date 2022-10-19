Asya ülkesinden tarihi teklif: Türkiye ile şehir kurmak istiyoruz

Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Erdene Bat-Ulzii, ülkesinin Türkiye ile ortak tarihsel geçmişi bulunduğunu belirterek, 'Türkleri, ata topraklarına davet ediyoruz.' dedi. Moğolistan'da yeni bir şehir kurmak için çeşitli kararlar alındığını dile getiren Moğolistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Munkhbat Jamiyan ise, 'Bu çerçevede Türkiye'den iş insanlarıyla çalışmak istiyoruz, yatırım almak istiyoruz.' dedi.

Bat-Ulzii, Türkiye-Moğolistan İş Forumu için geldiği Ankara'da iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin, Türkiye-Moğolistan ilişkilerini daha da artırmak için önemli olduğuna işaret eden Bat-Ulzii, iki ülke arasındaki uçuş sayısını artırmak istediklerini, Orhun Abideleri'nin bulunduğu bölgeye Türkiye'den direkt uçuşların başlaması için çalışacaklarını vurguladı.

Bat-Ulzii, iki ülke arasındaki ikili anlaşmaya işaret ederek, şunları söyledi:

"Biz bu anlaşmayı çok taraflı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu an sadece iki ülkenin hava yolu şirketleri uçuş yapıyor. Biz başka ülkelere ait hava yolu şirketlerinin de uçuş yapmasını istiyoruz. Uçuşlarda herhangi bir limit olmasını istemiyoruz, bu limitleri kaldıracağız."

Geçen yıl, Türkiye'den 2 bin 600 kişinin ülkesine geldiğini aktaran Bat-Ulzii, ülkesinin Türkiye ile ortak tarihsel geçmişi bulunduğuna, arkeolojik kazılarla da bu tarihsel geçmişin gün yüzüne çıktığına dikkati çekti.

"Türkleri Ata topraklarına davet ediyoruz"

"Türkiye'de neredeyse herkes Moğolistan'a gitmek istiyor." diyen Bat-Ulzii, iki ülke arasında turistik gezileri artırmak için yetkililerin sık sık görüşmeler yaptığını aktardı.

Bat-Ulzii, "Türkleri, ata topraklarına davet ediyoruz." ifadesini kullanarak, hedeflerinin iki ülke arasında turist sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Moğolistan'ın çevresini doğal şekilde bugüne kadar koruduğunu vurgulayan Bat-Ulzii, "Karbonu sıfıra indirmek için mücadele ediliyor. Çölleşmeye karşı çalışmalarımız var. Moğolistan, çölleşmeye karşı gelecek yıllarda milyonlarca ağaç dikecek." dedi.

"Türkiye ile dostuz"

Moğolistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Munkhbat Jamiyan da iki ülke meclisleri arasındaki ilişkilere değinerek, "Tarihsel olarak ilişkilerimiz birkaç yıllık değil binlerce yıllık. Dostuz, tarihimiz ortak ama parlamentolar arası 30 yıllık bir ilişki söz konusu." ifadesini kullandı.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülke arası milletvekili ve bakanlar arası ziyaretleri artırmayı konuştuklarını anlatan Jamiyan, "Tarım ve turizm gibi belli konularda tıkanan noktalar ve sorunlar var. Onları karşılıklı olarak ele almayı kabul ettik. Bakanlıklar arası ilişkileri güçlendirerek ilişkilerimizi daha da yukarı çıkaracağız." dedi.

Jamiyan, milletvekili seçildiği ve doğduğu bölgede Orhun Abideleri'nin bulunduğunu belirterek, "Türk-Moğol tarihi hakkında ve ardından Moğolistan'a gelecek turistleri artırmak için çok sayıda iş yapmayı planlıyoruz. Moğolistan'da altyapı, havalimanı, hızlı tren ve yollar yaparak altyapıyı geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Moğolistan'da yeni bir şehir kurmak için çeşitli kararlar alındığını dile getiren Jamiyan, "Bu çerçevede Türkiye'den iş insanlarıyla çalışmak istiyoruz, yatırım almak istiyoruz." dedi.