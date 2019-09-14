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Asya ülkesinde patlatılan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat polisi yaraladı

Güneydoğu Asya'da yer alan Endonezya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patlatıldı. Patlama sonucu 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:27
Asya ülkesinde patlatılan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat polisi yaraladı

Endonezya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat içeren depoda meydana gelen patlama sonucu bir polisin yaralandığı ve bölge sakinlerinin tahliye edildiği açıklandı.

Endonezya polisi, Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Semarang kentinin yakınlarında Srindol bölgesinde bir polis merkezinin içinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat içeren depoda patlama meydana geldiğini duyurdu. Polis, patlama nedeniyle bir polisin yaralandığını ve bölgedeki bazı sakinlerin tahliye edildiğini ifade etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:27
  1. 2. Dünya Savaşı
  2. Endonezya
  3. Orta Java
  4. Semarang
  5. 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat

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