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Asya ülkesinde otobüs yandı: 26 ölü

Çin'de bir tur otobüsünde yangın çıktı. Olay sırasında 26 kişi öldü, 28 kişiyse yaralandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:27
Asya ülkesinde otobüs yandı: 26 ölü

Çin’de tur otobüsünde çıkan yangında 26 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Hunan eyaletinin Çangdı kentinde tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, araçta bulunan 54 yolcudan 26'sı hayatını kaybederken, 28'i yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri, yangından yara almadan kurtulan 2 şoförü gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:27
  1. çin
  2. tur otobüsü
  3. yangın

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