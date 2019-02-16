Asya ülkesinde heyelan! Ölüler var Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan Endonezya'da yaşanan heyelan nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Jakarta Post gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Bogor kentinin Ciapus köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle bir ev toprak altında kaldı. Heyelanda, aynı aileden 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Sık sık heyelan ve su baskını yaşanıyor Sukabumi bölgesinin Sirnaresmi köyünde 31 Aralık 2018'de meydana gelen heyelanda 32 kişi hayatını kaybetmişti. Tropikal iklime sahip olan Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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