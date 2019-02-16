0553 313 94 23

Asya ülkesinde heyelan! Ölüler var

Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan Endonezya'da yaşanan heyelan nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:44
Asya ülkesinde heyelan! Ölüler var

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Bogor kentinin Ciapus köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle bir ev toprak altında kaldı. Heyelanda, aynı aileden 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Sık sık heyelan ve su baskını yaşanıyor

Sukabumi bölgesinin Sirnaresmi köyünde 31 Aralık 2018'de meydana gelen heyelanda 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklime sahip olan Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:44
  1. Endonezya
  2. Batı Cava
  3. Jakarta Post
  4. Sirnaresmi
  5. Tropikal iklim
  6. su baskınları
  7. heyelan
  8. Ciapus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -..
    3. Kadıköy’de 39.221 seyirci
    4. 5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2..
    5. Kurum'dan "Devletin gönderdiği parayı..
    6. Kadıköy'de kazanan yok!
    7. Polisten tarihi sergi
    8. Teröristler camiye saldırdı! Çok..
    9. Malatya'da demir yolu çalışanlarından..
    10. Para atıcılıkta ilk kotayı Murat Oğuz..
    11. Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde..
    12. Nijerya'da devlet başkanlığı..
    13. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz ülkemize..
    15. Rusya’da üniversite binası çöktü: 21..
    16. GÜNCELLEME - Kapadokya'daki yapıların..
    17. GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle..
    18. "Bir daha PKK belası çıkamayacak"
    19. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    20. Hentbol: Toplu sonuç
    21. İmamoğlu: “Başkanlık makamını 5..
    22. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex, Kadıköy'de
    23. Elke Lale'den 2 gümüş madalya
    24. Başkan Başsoy, besicilerle bir araya..
    25. Erzincan’da ki 61 öğrenci hafızlık..
    26. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    27. Akar, ABD Savunma Bakanı Shanahan ile..
    28. Otelinin yıkılacağını duyan İYİ..
    29. Freni patlayan kamyon çelik..
    30. Basketbol: Toplu sonuç
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü