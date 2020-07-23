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Dünya

Asya ülkesinde felaket anları

Asya ülkesi Bangladeş'te yaşanan sel felaketi nedeniyle okulda çökme meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 23:26:00 -

Bangladeş’te yaşanan sel felaketi nedeniyle 3 katlı okul çöktü. Mayıs ayının sonunda başlayan Muson yağmurları nedeni ile birçok bölgede sel felaketi meydana gelirken, nehirlerde taşkınlar yaşandı.

Foridpur kentinde aşırı yağışlar nedeni ile meydana gelen sel felaketinde Padma Nehri üzerinde bulunan Shivchar adasındaki 300 öğrenci kapasiteli SESDP Model Lisesi çöktü. Okul saniyeler içinde sular altında kaldı. Lise, bölgedeki tek okul konumunda bulunurken, bölgedeki birçok öğrenci burada eğitim görüyordu.

Okulun çökme anı çevredekiler tarafından anbean kaydedilirken, okulun çöktüğünü duyan öğrenci ve veliler gözyaşlarına hakim olamadı.

 

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