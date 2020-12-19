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Dünya Asya ülkesinde feci tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Asya ülkesinde feci tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bangladeş'te bir tren yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:51:00 -
Asya ülkesinde feci tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bangladeş’in kuzeyindeki Joypurhat şehrinde, Parbatipur'dan Rajshahi kentine giden bir yolcu treni, hemzemin geçitte yolcu otobüsüne çarptı. Sabah erken saatlerde geçit görevlisinin uyuması sonucunda meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı.

Yaralıların hastanede yoğun bakımda tedavi gördükleri bildirildi. Kaza sonrası Rangpur eyaletinde bazı tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Öte yandan, Bangladeş Demiryolu Bakanlığı’nın Halkla İlişkiler Sorumlusu Soriful Alam, olay ile ilgili 4 kişilik soruşturma ekibi kurulduğu ve ekipten 3 gün içerisinde rapor beklendiğini açıkladı.

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