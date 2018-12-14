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Asya ülkesinde başbakan istifa edecek

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, yarın yapılacak olan ulusa sesleniş programında istifa edeceğini açıkladı.

14 Aralık 2018 Cuma 18:09
Asya ülkesinde başbakan istifa edecek

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa yarın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasından sonra istifa edecek.

Sri Lanka Yüksek Mahkemesi'nin oy birliğiyle, Parlamentonun dağılmasının “anayasaya aykırı” olduğuna karar vermesinin ardından Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın yarın istifa edeceği bildirildi. Rajapaksa'nın oğlu Namal Rajapaksa sosyal medyada yaptığı açıklamada, Başbakan Rajapaksa'nın yarın yapacağı halka sesleniş konuşmasından sonra istifa etmeye karar verdiğini, bunu milletin istikrarını sağlamak için yapacağını ifade etti. Namal, Rajapaksa'nın 26 Ekim'den bu yana talep ettiği ofisteki yetkileri kullanmaması emri Yüksek Mahkeme tarafından verildikten sonra milletin istikrarını sağlamak için istifa edeceğini belirtti.

Bildiri yayınlanmıştı

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı. Sirisena, 9 Kasım'da yayınladığı bir bildiriyle 10 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 12.00 itibarıyla parlamentonun feshedildiğini ve 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Bildiride, adaylık başvurularının 19-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak'ta toplanacağı belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme parlamentonun feshi kararını askıya alındı

Sri Lanka'da Yüksek Mahkeme ise, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın geçtiğimiz 9 Kasım'da aldığı parlamentoyu feshetme kararının, 7 Aralık'a kadar askıya alınmasına hükmetmişti. Milletvekili Sajith Premadasa, 12 Aralıkta Wickremesinghe'nin yeniden başbakanlık görevine getirilmesine ilişkin bir önergeyi parlamentoya sunmuş, önerge oy çokluğuyla kabul edilmişti. Dün ise, Sri Lanka'da Yüksek Mahkeme parlamentonun feshi kararını askıya almıştı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:09
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