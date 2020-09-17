Asya ülkesinde aralıksız yağışlar ölümlere neden oldu

Asya ülkesi Endonezya'da heyelan nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi’nin (BNPB) açıklamasına göre, ülkenin Batı Cava eyaletinin Sorong kentinde dünden bu yana aralıksız bir şekilde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Olası kayıpların önüne geçilmeye çalışılıyor

Heyelanda bir evin toprak altında kalması nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, yetkililer ise bölgede olası kayıplara karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tropikal iklimin görüldüğü Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

5 binden fazla kişi etkilendi

Ülkenin Batı Kalimantan eyaletinde de dün yaşanan şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle en az 5 bin 369 kişinin felaketten etkilendiği bildirilmişti.