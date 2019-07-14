Asya ülkesinde 7.3 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıntılar gelecek...

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