Asya ülkesi Türkiye'den kiraladığı uçaklarla İstanbul semalarında uçmaya başladı! Flaş adım
Türkiye'den uçak kiralayan Hindistan merkezli hava yolu şirketi Indigo, o uçaklarla İstanbul seferlerine başladı.
Indigo, İstanbul seferlerini THY'den kiralanan Boeing 777 tipi uçaklarla gerçekleştirmeye başladı.
Geçtiğimiz yaz ayında pandemi nedeniyle durdurduğu İstanbul seferlerine yeniden başlayan Hindistan merkezli hava yolu şirketi Indigo, geniş gövde uçağa geçiş yaptı.
AirportHaber’de yer alan habere göre, Türk Hava Yollarından kiralanan TC-LKA kuyruk tescilli uçağıyla İstanbul seferini icra eden şirket, kuruluş tarihi olan 2006 yılından beri ilk kez geniş gövde uçak kullanmaya başladı.
Hindistan sivil havacılık kurumu yerli taşıyıcıları korumak amacıyla wet lease uçak kiralama süresini artırmış THY de bu şirkete 3 adet Boeing 777-300ER tipi uçak kiralamıştı.
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