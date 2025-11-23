  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Asya ülkesi felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 90'a yükseldi
Yerel

Asya ülkesi felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 90'a yükseldi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Asya ülkesi felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 90'a yükseldi

Asya ülkesi Vietnam'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası sellerde ölenlerin sayısının 90'a çıktı.

VnExpress gazetesinin haberine göre, Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.

Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.

AFAD Başkanı’nın İzmir ziyareti dikkat çekti! Sel felaketinin ardından neler yaşandı
AFAD Başkanı’nın İzmir ziyareti dikkat çekti! Sel felaketinin ardından neler yaşandı

Gündem

AFAD Başkanı’nın İzmir ziyareti dikkat çekti! Sel felaketinin ardından neler yaşandı

Vietnam’da sel felaketi! Ölü sayısı 28’e yükseldi
Vietnam’da sel felaketi! Ölü sayısı 28’e yükseldi

Dünya

Vietnam’da sel felaketi! Ölü sayısı 28’e yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23