Asya ülkesi bir kez daha sallandı
Geçtiğimiz gün 6,6 ile sallanan Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddeti 6,5 olarak açıklanırken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, merkez üssü Cotabato kentinin Tulunan bölgesi olan depremin yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin, Kidapawan, Koronadal ve Gingoog gibi kentlerde de hissediliği belirtildi.
29 Ekim'de 8 kişi hayatını kaybetti
Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
Mindanao Adası'ndaki Kisante bölgesinde 29 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklanmıştı.