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﻿Asya-Pasifik’in ekonomi devleri İstanbul’a geliyor

23-24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecekAsya-Pasifik Ekonomi Zirvesi, 5 trilyon dolarlık Asya-Pasifik pazarıyla Türk iş dünyasını buluşturacak.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:20
﻿Asya-Pasifik’in ekonomi devleri İstanbul’a geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) işbirliğinde organize edilen Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi, 5 trilyon dolarlık Asya-Pasifik pazarıyla Türk iş dünyasını buluşturacak. “Asya: Sınırları Genişletmek” temasıyla düzenlenen zirve, 23-24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. İş dünyası temsilcilerine ikili görüşme olanakları sağlanacak ekonomi zirvesine, bölgenin önde gelen firmalarından üst düzey yöneticiler katılacak. TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası temsilcilerini Asya-Pasifik Zirvesi’ne davet etti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:20
  1. İstanbul
  2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  3. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI)
  4. Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi
  5. TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu
  6. Asya-Pasifik Zirvesi

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