﻿Asya-Pasifik’in ekonomi devleri İstanbul’a geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) işbirliğinde organize edilen Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi, 5 trilyon dolarlık Asya-Pasifik pazarıyla Türk iş dünyasını buluşturacak. “Asya: Sınırları Genişletmek” temasıyla düzenlenen zirve, 23-24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. İş dünyası temsilcilerine ikili görüşme olanakları sağlanacak ekonomi zirvesine, bölgenin önde gelen firmalarından üst düzey yöneticiler katılacak. TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası temsilcilerini Asya-Pasifik Zirvesi’ne davet etti.