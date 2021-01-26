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Ekonomi Asya Pasifik’e ihracatta 30 milyar dolara yakın büyüme hedefleniyor
Ekonomi

Asya Pasifik’e ihracatta 30 milyar dolara yakın büyüme hedefleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, ihracatı arttırmak için öncelikle iç pazarı büyük ülkelere odaklanılması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:46:00 -
Asya Pasifik’e ihracatta 30 milyar dolara yakın büyüme hedefleniyor

Asya Pasifik’e daha çok ürün satmak için gerekli her adımın atılması gerektiğine işaret eden Kolbaşı, “Burada 17 ülke, 2 de bölgeden söz ediyoruz. Burada her yıl aşağı yukarı 35 milyar dolarlık bir açık veriyoruz. Bu açığı kapatmayı amaçlıyoruz. İhracatımızda da 30 milyar dolara yakın bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

STA’lardan faydalanılmalı

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 17 hedef ülkeden 5’inin Asya Pasifik’te bulunduğunu hatırlatan Kolbaşı, “O bölgede yer alan Güney Kore, Malezya ve Singapur’la serbest ticaret anlaşmalarımız (STA) var. Güney Kore ve Malezya dış ticarette açık verdiğimiz ülkeler. Bunlar hedef ihracat pazarları olarak seçilebilir” diye konuştu.

RCEP takip edilecek

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın ( Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) şu an için etkilerinin hissedilmediğini dile getiren Kolbaşı, şunları söyledi: “Çünkü bu, zaman içerisinde devreye girecek bir anlaşma. Bunu yakından takip edip özellikle RCEP içinde olan 3 ülkeyle STA’mızı kaldıraç olarak kullanmalıyız. İhracatımızı geliştirme yolları aramalıyız. Hepimizin buna bakıyor olması lazım. Tabii ki sürecin dezavantajları olacağı gibi avantajları da olacaktır. Her şeyden önce bölge ile bu anlaşma kapsamında gelen ülkeler ile yakın teması arttırmamız gerekiyor.”

Çalışmalar hızlanıyor

Endonezya, Japonya, Tayland ve Pakistan gibi diğer ülkelerle STA çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Kolbaşı, “Bundan böyle ‘Uzak Doğu’ya ‘Doğu’ veya ‘Asya Pasifik’ diyeceğiz. Bölgeyi akıllarda yakınlaştırmak arzusundayız. Bölgeyi zaten ithalat yaparak ciddi anlamda yakınlaştırmışız. Şimdi sıra ihracat yaparak yakınlaştırmak” şeklinde konuştu.

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