Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1765 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 475 bin 820’ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 248’e, iyileşenler de 439 bin 835’e yükseldi.

Yetkililer, pazar gününden itibaren, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş türünün görüldüğü ABD'den ülkeye gelen kişilere giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 990 Kovid-19 vakasıyla sayı 514 bin 500’e çıktı.

Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 7 bin 576'a yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 27’si yurt dışı kaynaklı, 30 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 629 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 449 kişi iyileşti.

Yetkililer, pazartesi itibarıyla son 14 gün içinde Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni haline rastlanılan Güney Afrika'ya seyahat etmiş kişilere yönelik ülkeye girişi yasağı getirildiğini duyurdu.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 42 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 8 bin 889'a çıktı.

Salgın nedeniyle toplam ölü sayısı 148 olurken, iyileşenlerin sayısı da 7 bin 912’e yükseldi.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 279 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 63'e çıktı.

Bugüne kadar vaka sayısı 7 bin 163’e çıkan ülkede, salgın görülen 4 bin 273 kişi iyileşti.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak tarihlerinde kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 802'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 682 kişi sağlığına kavuştu.



