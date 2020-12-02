Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

​​​​​​​ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1438 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 434 bin 357’ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 436’ya, iyileşenlerin sayısı da 399 bin 5’e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 230’a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 139 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 198 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 469 bin 423’e çıktı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 713’e yükseldi.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 500’e çıktı.

Hong Kong’da son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 110’a yükseldi.

Virüse yakalanan 5 bin 394 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 4 bin 26’ya çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 822 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 6 kişide Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 685’e ulaştı.