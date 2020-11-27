  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:01:19 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

​​​​​​ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1631 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 425 bin 918'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 255'e, iyileşenlerin sayısı da 387 bin 616'ya yükseldi.

Filipinler, bugün, ilaç şirketi AstraZeneca'dan 2,6 milyon doz Kovid-19 aşısı almak için anlaşma imzaladı.

Filipinler yönetimi, gelecek yıl 60 milyon Filipinliye Kovid-19 aşısı yapmayı hedeflediğini duyurmuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 199'a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 104 kişi iyileşti.

Bakanlık, ülke içi kaynaklı vakaya rastlanmamasının salgının henüz sona erdiği anlamına gelmediği ve tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 273 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 458 bin 711'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 544'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 92 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 40'a çıktı.

Hong Kong'da tespit edilen 92 yeni vaka 6 Ağustos'tan bu yana tespit edilen günlük en fazla vaka sayısı artışı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 313 kişi sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 961'e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 790 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 14 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 618'e ulaştı.

Tayvan'da tespit edilen 14 yeni vakanın nisandan bu yana tespit edilen günlük en fazla vaka sayısı artışı olduğu açıklandı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var" dedi.

Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...
Gündem

Teröristbaşı, aklınca Türkiye'ye şart koştu! Silah bırakmak için...

Türkiye karşısında yıllardır hezimeti yaşayan ve artık erime noktasına gelen terör örgütü PKK'lın elebaşlarından Murat Karayılan, silah bıra..
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay