Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı kaydedilmezken toplam vaka sayısı 85 bin 307'ye çıktı.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Virüsün bulaştığı 80 bin 505 kişinin iyileştiği ülkede halen 168 kişi tedavi altında tutuluyor.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 5 bin 479'a çıktı.



Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 103 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 749 kişi iyileşti.



- Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11’i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 110 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 23 bin 216'ya yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 20 bin 650 kişi iyileşti.



Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı görülmeyen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 388'de kaldı.



Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana üç haneli rakamlarda bulunan günlük vaka sayısı dört gündür 100'ün altında seyrediyor.



Başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde yüz yüze eğitime başlanılan Güney Kore'de, "sıkılaştırılmış 2. seviye" olarak adlandırılan karantina tedbirleri 27 Eylül'e kadar uzatılmıştı.



Tedbirler kapsamında gece kulüpleri, kareoke salonları, ayak üstü yiyecek büfeleri ve öğrenci sayısı 300'ü aşan etüt merkezleri geçici olarak kapatılırken restoranların ve kahve dükkanlarının akşam ve gece saatlerinde yalnızca elden veya eve siparişle çalışmasına izin veriliyor.



İç mekanlarda 50'den, dış mekanlarda ise 100'den fazla kişinin katıldığı toplantı ve etkinlikler yasaklanıyor.



- Tayvan



Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmediği ülkede, toplam vaka sayısının 509 olduğu belirtildi.



Tayvan'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.



Virüs nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 480 kişi iyileşti, 23 hasta halen tedavi altında bulunuyor.



- Myanmar



Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 216 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 bin 487'ye çıktı.



Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi.



Myanmar'da hastalığa yakalanan 1951 kişi iyileşti.



Diğer yandan hükümet, yeni salgın kısıtlamaları kapsamında, gazeteciler de dahil olmak üzere tüm özel işletme personelinin evden çalışmasını talep etmişti.



Bunun üzerine 4 özel gazete, çarşamba gününden itibaren basımı durduracaklarını ilan etmişti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 833 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 294 bin 591'e çıktı.



Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 44 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 91'e yükseldi.



Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 231 bin 373'e ulaştı.



Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin Kovid-19 ile mücadelede acil durum fonlarını daha etkin kullanmak ve düzeni korumak amacıyla olağanüstü hali bir yıl daha uzattığını duyurmuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Bugüne dek 3 bin 514 vakanın kaydedildiği ülkede virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 344 kişi iyileşti, 111 kişinin ise tedavisi sürüyor.



Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.



- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4’ü yurt dışı irtibatlı 12 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.



Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 639'a yükseldi.



Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüs tespit edilen 57 bin 262 kişi de iyileşti.



- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1666 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 352 bin 844'e ulaştı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 44’e yükseldi.



Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 262 bin 953 kişi iyileşti.



Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.



- Pakistan



Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 532 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 307 bin 418'e ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 432'ye çıktığı ifade edildi.



Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 293 bin 916 olarak kayıtlara geçti.



