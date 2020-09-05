Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA/KUALA LUMPUR/CAKARTA/TOKYO (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.



Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 513 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 298 bin 25’e ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 6 bin 340'a çıktığı ifade edildi.



Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 282 bin 553 olarak kayıtlara geçti.



- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.



Açıklamada, yeni vakalardan 2'sinin yurt dışı irtibatlı, 3'ünün Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.



Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 982'ye yükseldi.



Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 174 kişi de iyileşti.



Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 529 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 234 bin 570'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 790'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 161 bin 668’e ulaştı.

Ülkede halen tedavisi süren 69 bin 112 hasta bulunuyor.

- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 7 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.



Açıklamada, yurt dışından geldikten sonra çeşitli karantina merkezlerinde tutulan söz konusu 7 kişinin asemptomatik olduğu belirtildi.



Toplam vaka sayısının 3 bin 438 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 279 kişi iyileşti, 101 kişinin ise tedavisi sürüyor.



Ülkede 2 Haziran'da kadar 58 kişi yaşamını yitirirken, bu tarihten sonra can kaybı kaydedilmedi.



Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 858'e çıktı.



Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmayan Hong Kong'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti, Kovid-19 tespit edilen 4 bin 492 kişi iyileşti.



Hong Kong'da 30 Temmuz'da tespit edilen 149 yeni vaka, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu. Yerel yetkililer, vaka sayısındaki artış üzerine 7,4 milyon nüfuslu kentte yaygın testler yapılmasına karar vermişti.



Yaklaşık yarım milyon vatandaşın gönüllü kaydolduğu kitlesel test uygulaması kentin farklı noktalarındaki 100'den fazla merkezde başladı. Uygulama belirti göstermediği halde taşıyıcı olan kişileri tespit ederek yayılma zincirini kırmayı hedefliyor.

- Endonezya



Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 vakaları 3 bin 128 artarak 190 bin 665’e ulaştı.



Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 artışla 7 bin 940’a, iyileşenlerin sayısı 2 bin 220 artışla 136 bin 401’e yükseldi.



Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni vakaların önüne geçmek amacıyla halka maske takmaları çağrısında bulundu.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugün ülkedeki Kovid-19 vakaları 6 artarak 9 bin 391’e yükseldi.



Bugün 21 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 113, aktif vakalar ise 150 oldu.



Kovid-19’dan ölenlerin sayısı toplam 128 olurken son 24 saatte yaşamını yitiren vaka olmadı.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 595 artarak 72 bin 296’ye, ölü sayısı 9 artışla 1374’e yükseldi.

Son bir günde yeni 181 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 21 bin 656’ya ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 8 bin 976’ya, Kanagawa’da 5 bin 351’e, Fukuoka’da 4 bin 782’ye, Aiçi’de 4 bin 682’ye, Saitama’da 4 bin 98’e, Çiba’da 3 bin 174’e, Hyogo’da 2 bin 339’a, Okinawa’da 2 bin 220’ye, Hokkaido’da 1824’e, Kyoto’da 1561’e, İşikawa'da 697'ye çıktı.

- Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen 2 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 492'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.



Şu ana kadar sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 473 kişi iyileşti, 12 hasta halen tedavi altında tutuluyor.



