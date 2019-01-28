0553 313 94 23

Asya Kupası'nda ilk finalist Japonya

İran'ı 3-0 mağlup eden Japonya, finale yükseldi

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:21
Asya Kupası'nda ilk finalist Japonya

İSTANBUL (AA) - Futbolda 2019 Asya Kupası'nda İran'ı 3-0 yenen Japonya, finale çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı'nda İran ile Japonya arasında oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiren Japonya, ikincisi penaltıdan olmak üzere 56 ve 67. dakikalarda Yuya Osako, 90+1. dakikada Genki Haraguchi'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Öte yandan, İran'da Trabzonsporlu futbolcu Vahid Amiri 58, Japonya'da Galatasaraylı oyuncu Yuto Nagatomo 90 dakika forma giydi.

Kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunan Japonya, 5. kez finalde mücadele edecek.

Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasında yarın oynanacak yarı final maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:21
  1. Asya Kupası
  2. Futbol
  3. iran
  4. Japonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da 10 yılın ardından asgari ücret artışı
    1. Yunanistan'da 10 yılın ardından asgari..
    2. Ocak ayının MVP'si Tyus
    3. Ülkede flaş gelişme! 88 doktor istifa..
    4. Tuz koktu beyler! CHP-İYİ Parti-HDP..
    5. Asya Kupası'nda ilk finalist Japonya
    6. Fenerbahçe'nin Malatya 11'i belli oldu
    7. Yunanistan'da hükümetten asgari..
    8. İngiliz perakendecilerden Brexit..
    9. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı..
    10. Kayseri'de FETÖ operasyonu! Polisler..
    11. Hortum'da kaybolan Buse Acar'ı arama..
    12. Atletico Madrid, Morata'yı kiraladı
    13. CHP'den Kadıköy için son karar!
    14. Marmara'da hava sıcaklığı artıyor
    15. Kardak'ta hareketli anlar! Türk Ordusu..
    16. Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin..
    17. Sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını..
    18. Ahmet Can'ın ‘İpini Koparan'ı..
    19. Binlerce öğretmenin beklediği haber!..
    20. Tezgah aynı, ülke farklı: Gezi..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?