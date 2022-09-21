Asya devinden kritik hamle! Adalarını Bayraktar TB2'lerle koruyacaklar

Japon hükümeti, ada savunması için 100'lerce kamikaze İHA'sını konuşlandırması planlıyor. Milli gururumuz Bayraktar TB2'nin de planda yer aldığı kaydedildi.

Japon Savunma Bakanlığı, İHA'larla ilgili planını 2023 bütçesine dahil etti. Maliyetin bu yılın sonuna kadar kesinleşeceği ifade edildi.

Çin ve Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı kullanmasına karşın Japonya'nın envanterinde 5. nesil savaş uçağı bulunmuyor. Hava savunması konusunda sıkıntı yaşayan Japonya, ABD'den gelecek F-35'leri bekliyor.

Çin, Kuzey Kore ve Rusya tehdidi altında olan Japonya, Kyushu'dan Tayvan'a kadar uzanan Nansei Adaları'nda yüzlerce yerli ve yabancı yapımı insansız hava aracı konuşlandırmak için fon arayışına girişti.

Adaya 100'ü aşkın İHA konuşlandıracaklar!

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, geniş çaplı İHA hazırlığı öncesi mühimmat konularını değerlendirmeye aldı.

Konuşlandırılması planlanan kamikaze İHA'ların adalara yaklaşan işgalci gemilere ve birlikleri hedef alması amaçlanıyor. İHA'lar arasında Milli gururumuz Bayraktar TB2'nin de değerlendirildiği belirtildi.

Savaş uçakları konusunda ABD'nin baskıları nedeniyle gerekli adımları atamayan Japonya'nın politika değişikliğine gitmesinin en büyük nedenlerinden birinin Ukrayna savaşında kullanılan İHA'ların olduğu vurgulandı. Ukrayna kuvvetlerinin insansız hava araçlarını Rusya'ya karşı başarılı şekilde kullanmasının Japonya'yı İHA planına ikna ettiği belirtildi.

Star Gazetesi