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Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:17:11 -
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, pozitif başladığı günü karışık bir görünümle tamamlıyor.

ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ve beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerle güne yükselişle başlayan Asya borsalarında, Japonya hariç güçlü görünüm korunamadı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,8 yükselişle 23.250 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın hafif yükselişle 3.320 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 106,7 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 38.359 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 25.208 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,2 değer kazancıyla 2.437 puanda bulunuyor.

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