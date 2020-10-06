  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asya borsaları yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:52:33 -
Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler, pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle dün akşam New York borsasında oluşan pozitif hava, bugün Asya borsalarına da taşındı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak günü 23.434 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,7 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 39.325 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 23.982 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kazançla 2.366 puanda seyrediyor.

Çin borsasında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türk vatandaşlara önemli bir u..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!
Teknoloji

Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Apple, yeni iOS güncellemesi ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını kabul etti.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay