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Ekonomi

Asya borsaları sert düştü

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:24:33 -
Asya borsaları sert düştü

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izlendi.

Analistler, dün ABD endekslerinin beklentilerden kötü gelen haftalık işsizlik verileriyle değer kaybetmesi ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ile Asya borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 3,8 azalışla 3.197 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 2.200 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 düşüşle 37.902 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 24.677 puanda seyrediyor.

Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 106,23 seviyelerinde bulunuyor.

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