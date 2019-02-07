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Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Asya piyasalarında, tatil dolayısıyla birçok borsada işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsalarında karışık bir seyir izlendi.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:00
Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,59 azalışla 20.751,28 puandan tamamladı.

Hindistan Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 6,25'e çekmesinin ardından Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,24 artışla 37.065,58 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin ve Hong Kong piyasalarında yeni yıl tatilinin devam etmesi nedeniyle açık olan Asya piyasalarında düşük işlem hacimli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:00
  1. Asya borsaları
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