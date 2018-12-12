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Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Asya borsalarında, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun kefaletle şartlı serbest bırakılmasının ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:41
Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Mıng Vancou'nun, 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılması, tutuklama haberiyle gerilen ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonun düşeceği ve ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceğine ilişkin beklentileri yükseltti.

Gelişmenin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.610 puanla son 5 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kapanışa yakın yüzde 0,3 artarak 2.602,48 puan oldu.

Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi ve çekirdek makine siparişlerinin beklentilerin altında kalmasına karşın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselerek günü 21.602.75 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 113,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artarak 35.533,96 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 primle 26.205,67 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 kazançla 2.084,06 puanda seyrediyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:41
  1. Van
  2. Asyaborsaları
  3. yurt dışı piyasalar

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