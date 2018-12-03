0553 313 94 23

Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyretti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:04
Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşme sonrasında haftaya alış ağırlıklı başlayan Asya piyasalarında, Hindistan hariç pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Trump'ın, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdiği, eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa tarifenin yüzde 25'e yükseltileceği belirtildi.

Söz konusu gelişme sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,57 yükselişle 2.654,80 puandan tamamladı.

Japonya'da kasım imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 51,8'den 52,2'ye yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 22.574,76 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 1,67 kazançla 2.131,93 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,12 azalışla 36.149,22 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,41 değer kazancıyla 27.145,19 puanda seyrediyor.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:04
  1. Asya borsaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - G20 zirvesi ve ticaret savaşlarının geleceği
    1. ANALİZ - G20 zirvesi ve ticaret..
    2. Bakan açıkladı:70 puan barajı..
    3. Adalet Bakanlığı: "(Akın İpek'in..
    4. Adalet Bakanı Gül açıkladı! '70 puan..
    5. MHP'den İYİ Parti'ye geçti!
    6. Sağlık teknolojilerine "Türk imzası"
    7. DyStar, patent haklarını ihlal eden..
    8. Köksal Toptan'ın annesi son..
    9. Kayıp üsteğmenin eşinin hukuk mücadelesi
    10. Southampton'da teknik direktör Hughes..
    11. Trabzonspor'da mazbata töreni yapıldı
    12. İran Yemen diyalog görüşmelerinden..
    13. Edirne CHP belediye başkan adayları 2019
    14. "Bölgesel iş birlikleri sorunların..
    15. Uyuşturucuyu oksijen tüpüne gizlemişler
    16. DBP'li eski yöneticilere "terör örgütü..
    17. Avro Bölgesi'nde imalat sanayi kasımda..
    18. Fransa'da ambulans şoförleri de eyleme..
    19. En ürkütücü ticareti yapıyorlar!..
    20. Japonya-Çin arasında yeni kriz!
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...