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Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Asya borsalarında piyasanın ilk işlem gününde, Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:12
Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,16 azalışla 21.149,80 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 2,47 kayıpla 2.354,58 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,74 artışla 33.596,32 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 24.676,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 azalışla 1.998,46 puanda seyrediyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının, Asya piyasalarının odak noktasında olacağını belirtti.  

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:12
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