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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:49:59 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu ancak toparlanma işaretleri gösterdiğini belirterek, "BoJ, gerektiğinde tereddüt etmeden ilave gevşeme adımları atmaya hazır." dedi.

Japon ekonomisi ve enflasyona ilişkin risklerin aşağı yönlü ve belirsizliklerin çok yüksek olduğunu vurgulayan Kuroda, enflasyon hedefinden uzak olunduğu sürece ultra gevşek para politikalarından çıkış sürecinin değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,1 puan artış kaydederek 47,3'e yükseldi.

Endeksin yataya yakın seyretmesi ve hala 50 eşik değerinin altında olması sektöre yönelik toparlanmanın zayıf kaldığına işaret ederken, verinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 23.346 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 artışla 105,1 seviyelerine yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 artarak 3.282 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.772 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 primle 2.339 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 23.708 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.

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