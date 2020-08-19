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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:52:58 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret görüşmelerini ertelediğini ve şu an Çin ile konuşmak istemediğini belirtmesinin ardından ticaret savaşına ilişkin endişeler, Asya tarafında yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalarak günü 3.408 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.111 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzd 0,5 artışla 38.716 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 25.185 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.361 puanda seyrediyor.

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