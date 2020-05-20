  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu

Bir ramazan ayının daha sonlarına doğru...

Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
için kalan
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:16:18 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi ve aşı çalışmalarından olumlu sonuç alındığı haberine karşın dün düşüşle kapanan New York borsasının ardından Asya borsaları karışık seyretti.

Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), İran'ın Mahan Hava Yolları'na genel satış hizmeti sunan Çin merkezli "Shanghai Saint Logistic Limited" şirketinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 2.880 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak günü 20.595 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselerek 107,8 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 30.392 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 24.372 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 1.989,6 puandan kapandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı