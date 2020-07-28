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Ekonomi

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:02:09 -
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sunması ve Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde pay piyasalarını destekliyor.

Asya tarafında da pay piyasalarının çoğunluğunun yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa doğru yüzde 0,1 artarak 3.212 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalarak günü 22.657 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 105,6 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 1,8 kazançla 2.257 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artarak 38.263 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselerek 24.681 puanda seyrediyor.


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