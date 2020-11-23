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Ekonomi Asya borsaları haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

Asya borsaları haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:16:23 -
Asya borsaları haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının aralıkta uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haber akışı ve Asya tarafında beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerle Asya borsaları haftaya yükselişle başladı.

Japonya'da bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 103,75 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükselişle 3.410 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 2.602 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 43.903 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyirle 26.441 puanda seyrediyor.

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