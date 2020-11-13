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Ekonomi Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi
Ekonomi

Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:34:48 -
Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 53 milyonu geçerken, ABD'de 11 milyona yaklaştı. Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgında artan vaka sayıları, risk iştahını olumsuz etkileyerek pay piyasalarında satış baskısı yarattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da dün yaptığı konuşmada risklere dikkati çekerek, "Kovid-19 vakalarındaki artış ekonomik toparlanma için risk oluşturuyor. Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu gelişmelerle ABD ve Avrupa borsalarında gözlenen negatif seyir, Asya borsalarına da taşındı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 3.297 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 azalışla günü 25.386 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,8 değer kaybıyla 105 sınırının hemen altında hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 43.324 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 26.043 puanda seyrediyor. Asya borsalarından pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 artışla 2.493 puanda bulunuyor.

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