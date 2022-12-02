FED beklentisi Asya borsalarında düşüşe neden oldu

Belirsizliklerin giderilmesi açısından ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporundaki veriler büyük önem taşıyor. Fed'in para politikasının seyrinde enflasyon kadar etkili olan tarım dışı istihdamın kasımda 200 bin kişiye gerilemesi, işsizlik oranının ise yüzde 3,7'de kalması bekleniyor.

Asya genelinde ise Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yüksek seyreden vaka sayıları, hükümetin sıfır Kovid-19 politikasına yönelik belirsizliklerin gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalarak 3.156 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 2.434 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 azalışla 27.778 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında 134,6'da dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 18.708 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 62.805 puanda seyrediyor.