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Ekonomi Asya borsaları geriledi
Ekonomi

Asya borsaları geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:55:17 -
Asya borsaları geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 63 milyona yaklaşırken, alınan tedbirlerin ekonomi üzerindeki etkileri ve bu etkileri sınırlamaya yönelik teşvik beklentileri piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Bugün Çin'de yayımlanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 52,1 ile 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.392 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalışla 26.434 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 104 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 44.150 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düşüşle 26.453 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 kayıpla 2.591 puanda seyrediyor.

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