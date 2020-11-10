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Ekonomi Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:18:52 -
Asya borsaları Çin hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanırken, bu durum küresel çapta risk iştahını artırdı.

Gelişmenin etkisiyle altın fiyatlarında sert düşüş, petrol fiyatlarında ise hızlı yükseliş yaşanırken, hisse senedi piyasalarında da önemli kazanımlar kaydedildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,3 artışla 24.906 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 düşüşle 105 seviyelerine geriledi.

Çin'de açıklanan verilere göre enflasyonun ekimde yıllık yüzde 0,5 ile beklentilerin altında kalması sonrası Asya borsalarından negatif ayrışan Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,4 değer kaybederek 3.360 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 artışla 43.190 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 26.233 puanda seyrederken, kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 yükselerek 2.453 puan oldu.

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