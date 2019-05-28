Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ticaret savaşına ilişkin yeni bir haber akışının bulunmaması ve makroekonomik veri gündeminin zayıf olması dolayısıyla Asya borsalarında, iç dinamiklerin öne çıktığı ve dalgalı bir seyir izlendiği görülüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 artarak günü 21.260,14 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,06 değer kaybıyla 109,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.887 puan ve en yüksek 2.441 puan seviyelerini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,22 değer kazanarak 2.898,09 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 azalışla 39.580,95 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 yükselişle 27.368,63 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,23 primle 2.048,83 puanda bulunuyor.



