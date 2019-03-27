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Asya borsaları

27 Mart 2019 Çarşamba 10:18
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, makroekonomi veri gündeminin sakin olmasının etkisiyle dün hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.242-21.388 puan dar bandında hareket etmesinin ardından yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ile düşüşe geçti ve günü yüzde 0,2 azalışla 21.378,79 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 110,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de ocak-şubat döneminde sanayi kesimi karlarının yıllık yüzde 14 azalması sonrası Şanghay bileşik endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına indi. Kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, yüzde 0,5'lik artışla 3.011,26 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 yükselişle 38.413,19 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 28.746,38 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.145,62 puanda seyrediyor.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:18
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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