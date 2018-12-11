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Asya borsaları

11 Aralık 2018 Salı 09:50
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun Kanada'da tutuklanması sonrası artan ticaret savaşı endişeleri, ABD ve Çin tarafından gelen görüşmelerin devam ettirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarla hafifledi.

Vancouver'da görülen kefalet duruşması ise dün bir kez daha hükümsüz sona erdi. Duruşmanın üçüncü oturumu bugün TSİ 21.00'de başlayacak.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.583,20 ve en yüksek 2.596,15 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,1 artışla 2.586,43 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle günü 21.148,02 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 113,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 34.887,70 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 25.769,25 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise 2.053,38 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:50
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