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Kadın - Aile Aşure tarifi | Tam ölçülü aşure | Aşure püf noktası
Kadın - Aile

Aşure tarifi | Tam ölçülü aşure | Aşure püf noktası

Aşure yapılışı | Aşure günüyle birlikte pek çok kişi tam ölçülü aşure yapmak için tariflere göz atıyor. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure için tam ölçü | 10 kişilik aşure tarifi

Yeniakit Publisher
2021-08-18 09:08:00 -
Aşure tarifi | Tam ölçülü aşure | Aşure püf noktası

Muharrem ayının 10.günü aşure günü idrak ediliyor. Bu önemli günde aşure hazırlamak isteyenler ise tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, aşure için hangi malzemeler gerekli?

Kolay aşure tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo aşurelik buğday
  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • 2 su bardağı nohut
  • 2 su bardağı kuru kayısı
  • 2 su bardağı kuru incir
  • 2,5 su bardağı kuru üzüm
  • 5 yemek kaşığı pirinç
  • 1 çay bardağı kuş üzümü
  • 6 su bardağı şeker
  • 1 adet portakalın rendesi
  • 2 su bardağı süt
  • 5 litre su

Üzeri için:

  • Nar
  • Tarçın
  • Ceviz
  • Badem

Aşure tarifi | Tam ölçülü aşure | Aşure püf noktası

Aşure yapmadan bir gece önce buğdayı, nohutları ve fasulyeyi ayrı ayrı suya koyun.

Ertesi gün sabah yani en az 8 saat sonra buğdayı, fasulyeyi ve nohudu yıkayıp ayrı ayrı tencere yerde haşlayın.

Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edin.

5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlayın.

Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edin.

Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye küp küp doğradığınız kayısı, incir ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ilave edin.

Ardından tencereye şeker ve süt ekleyin.

Aşure suyunu çektikçe göz kararı su ekleyebilirisiniz.

Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edin.

Aşure sıcakken kaselere boşaltın.

Tatlınız ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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