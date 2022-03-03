Aşure tarifi nasıl yapılır? Ustasından ödüllü, en güzel aşure tarifi

Tam ölçülü, orjinal ve kolay aşure tarifi

Yapımı için malzemeler

500 gram aşurelik buğday

3 litre su

100 gram nohut

100 gram kuru fasulye

100 gram kuru incir

100 gram kuru kayısı

800 gram şeker

3 diş karanfil

Süslemek için:

150 gram fındık

150 gram ceviz

100 gram kuş üzümü

100 gram nar tanesi

10 gram tarçın

Aşure tarifi nasıl yapılır?

Buğday, nohut ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ayrı ayrı suda bekletin. Buğdayı 3 litre suya ekleyerek boza kıvamı alacak şekilde ve iyice yumuşayıp dağılana kadar haşlayın. Gerekirse su eklenerek kıvamı tutturun. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayıp iyice pişirin. Kabukları çıkarsa ayırın ve atın. Kuru kayısı ve kuru inciri küp küp doğrayın. Ayrı ayrı 5’er dakika haşlayıp süzün. Haşlama suyu aşurenin rengini koyulaştıracağından tencereye eklemeyin. Bu noktaya kadar haşladığınız malzemeleri birleştirip pişirin. Karanfil ekleyin. Koyuluğu boza kıvamına gelene kadar su ekleyin. Son olarak, şeker ekleyin ve karıştırarak pişirin. Şeker eklendikten sonra uzun süre pişirmek nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle şekeri en son ekleyin.

Tanelerin dibe çökmemesi için aşureyi kaselere doldurmadan önce ılınmasını bekleyin. Ilık aşureyi kaselere koyup üzerini süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...

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