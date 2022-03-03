Aşure tarifi nasıl yapılır? Ustasından ödüllü, en güzel aşure tarifi
Ustasından gerçek aşure malzemeleri ile orjinal ve kolay aşure tarifi sizlerle. Gastronometro Eğitmen Şefi Mert Eker de hazırladığı özel tarifini aşurenin lezzetini ve kıvamını artıracak püf noktaları eşliğinde paylaştı. Aşure tarifi nasıl yapılır? Ustasından ödüllü Aşure tarifi...
Aşure tarifi nasıl yapılır? Ustasından ödüllü, en güzel aşure tarifi
Tam ölçülü, orjinal ve kolay aşure tarifi
Yapımı için malzemeler
- 500 gram aşurelik buğday
- 3 litre su
- 100 gram nohut
- 100 gram kuru fasulye
- 100 gram kuru incir
- 100 gram kuru kayısı
- 800 gram şeker
- 3 diş karanfil
Süslemek için:
- 150 gram fındık
- 150 gram ceviz
- 100 gram kuş üzümü
- 100 gram nar tanesi
- 10 gram tarçın
Aşure tarifi nasıl yapılır?
Buğday, nohut ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ayrı ayrı suda bekletin. Buğdayı 3 litre suya ekleyerek boza kıvamı alacak şekilde ve iyice yumuşayıp dağılana kadar haşlayın. Gerekirse su eklenerek kıvamı tutturun. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayıp iyice pişirin. Kabukları çıkarsa ayırın ve atın. Kuru kayısı ve kuru inciri küp küp doğrayın. Ayrı ayrı 5’er dakika haşlayıp süzün. Haşlama suyu aşurenin rengini koyulaştıracağından tencereye eklemeyin. Bu noktaya kadar haşladığınız malzemeleri birleştirip pişirin. Karanfil ekleyin. Koyuluğu boza kıvamına gelene kadar su ekleyin. Son olarak, şeker ekleyin ve karıştırarak pişirin. Şeker eklendikten sonra uzun süre pişirmek nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle şekeri en son ekleyin.
Tanelerin dibe çökmemesi için aşureyi kaselere doldurmadan önce ılınmasını bekleyin. Ilık aşureyi kaselere koyup üzerini süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...
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