Muharrem ayında aşure yapılışı ve tarifi merak ediliyor. Aşure yapımı zor olsa da lezzetli ve hafif tatlı çeşitlerindendir. Aşure Muharrem ayının 10.gününde yapılıp komşulara dağıtılan bir tatlıdır. Peki, Aşure nasıl yapılır? Evde aşure nasıl yapılır? İşte merak edilen haberin devamı…

Aşure malzemeleri nelerdir?

Yarım kilo haşlanmış buğday

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

9 adet karanfil

2 adet yeşil elma

200 gr haşlanmış nohut

200 gr haşlanmış kuru fasulye

1 adet portakal

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı kuru kayısı

1 su bardağı incir

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı gül suyu

Üzeri için;

Fındık, ceviz, badem, kuş üzümü, dolmalık fıstık, tarçın, nar.

Aşure nasıl yapılır? Evde aşure nasıl yapılır?

1-Akşamdan ıslatılmış buğdayı geniş bir tencere alın ve şekerini ilave edin, dilerseniz ısladığınız su ile kaynatmaya başlayabilirsiniz.

2-Pişmeye yakın hale geldikten sonra içerisine 1 kaşık pirinç atın, ardından mercimek ve bulgurunu ekleyin.

3- Malzemeler güzelce piştikten sonra ıslatılmış kuru fasulye ve nohutu ilave edin.

4-Kurufasulye ve nohut da yumuşadıktan sonra içerisine bir adet portakal kabuğu rendeleyin.

5-Küp küp yapılmış elmaları, kuru üzüm, kuru kayısı ve karanfili içerisine ekleyin. Pişmeye yakın süt ve gülsuyunu da ekleyin. İnciri erken atarsanız aşureniz kararabilir.

6-Üzerini isteğe göre fındık, badem, ceviz, kuş üzümü, dolmalık fıstık, tarçın ve nar ile süsleyebilirsiniz.