Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler? Aşure tarifi

Muharrem ayı İslam tarihinden birinci birinci ay olarak kabul edilmiştir. Muharrem ayı çok ama kıymetli bir aydır. Dolayısıyla bu ayda aşure günü vardır. Aşure gününde çok olaylar olmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra bakılmış ki Yahudiler aşure gününde oruç tutuyor. Yahudilere sormuşlar 'Aşure gününde neden oruç tutuyorsunuz.' Yahudiler de "Allah (C.C) bugün de Hz Musa'yı tufandan yani denizden kurtarmış onun düşmanları Firavun ve askerleri ile beraber denizde boğmuş biz de Allah’a şükür olması için bu günde oruç tutuyoruz" demişle. Peygamber Efendiniz (s.a.v) de “Biz sizden Musa’ya daha yakınız” diyerek Muharrem ayının 10. gününde oruç tutuyor. Ancak Peygember Efendimiz Yahudilere benzememek için Muharrem ayının 9. ve 10. veya 10. ve 11. günleri oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Aşure ne zaman? Aşure hangi gün?

Peygamberlerin tarihine yönelik pek çok hadiselerin vuku bulduğu aşure gününün ne zaman olduğu merak edilmekte. Bu yıl aşure gün 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecektir.

Muharrem ayı orucun fazileti nedir?

Muharrem ayında tutulan orucun çok büyük sevabının olduğu bilinmekte. Muharrem ayında her günü her gecesi ibadet ve zikirle geçirilmelidir. Zira Muharrem ayının bereketinden, feyzinden istifade edebilmek için adeta uyanık olmalıyız. her daim zikir, ibadet ve tefekkür halinde olmalıyız.

Aşure günü yaşanan olaylar nelerdir?

Hz Adem'in tövbesinin kabul edildiği, Hz Musa'nın denizi yardığı, Hz İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün yine aşure günü olmuştur. Aşure gününü İslam tarihinde anlamlı kılan hadiselerin başında da Peygamber Efendimizin (s.a.v) oturun Hz Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesidir.

Muharrem ayının 10. günü aşure olduğundan bu günde bol bol aşure yapılır ve akrabalara, komşulara ikram edilir. Peki aşure yapmak için hangi malzemeler kullanılır? Aşure nasıl yapılır? İşte en güzel ve en kıvamında aşure tarifi.

Aşure yapımında kullanılacak malzemeler neler?

1,5 su bardağı aşurelik buğday

1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1,5 su bardağı haşlanmış nohut, yarım cay bardağı pirinç, 200 gr kuru incir

1 kase kuru kayısı ( 300 GR )

1,5 su bardağı fındık

1,5 su bardağı sari kuru üzüm

1,5 su bardağıkuru badem

1 adet portakal kabuğu rendesi

5 su bardağı toz şeker,1 fiske tuz ve bol su

Aşurenin üzerini süslemek için kullanılacak malzemeler

1 kase ceviz içi

1 kase kuş üzümü

2 tane nar hindistan cevizi ve tarçın (istege göre kuru incir,fındık ve kuru kayısıda olabilir)

Aşure nasıl yapılır? Aşure yapım tarifi

Aşure gününde bol bol ikramda bulunma konusunda büyük teşvik edilmiştir. Aşurelik buğdayı güzelce yıkayıp olsu da bir gece bekletiyoruz Eğer kuru fasulye veya nohut kullanacaksanız mutlaka bunları da bir gece öncesinden ılık suda bekletin sabaha doğru da tekrar aynı şekilde yıkayın ve kullanmaya başlayın. Bir gece dinlenmiş İyidir şişmiş olan aşurelik buğdayı ertesi gün üzerindeki suyu dökün isterseniz yıkayın tekrar tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ilave edin ben yaklaşık bir buçuk litre kullanın. Aşure için bir kenarda mutlaka ketıl veya ocağın üzerinde suyunuz hep kaynar vaziyette hazır bulunsun.

Nohut ve fasulye ıslatmış iseniz onları da ayrı ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdayı haşlandıktan sonra daha büyük bir pencere alabilirsiniz. Üzerine yine bol kaynar su yaklaşık bir buçuk litre ve yarım çay bardağı pirinç ilave edin.

Aşureye ayrı bir lezzer vermesi için küçük bir parça zencefil soyup üzerine karanfilleri batırabilirsiniz. İsteğe göre yapmış olduğunuz aşurede zencefil ve karanfil kullanmak zorunda değilsiniz bu tamamen isteğe bağlı ama eğer evde varsa deneyin kesinlikle hoşunuza gideceğini göreceksiniz. Hazırlamış olduğunuz karanfilli zencefilli aşurenin içine attın onunla bir güzel kaynasın Biz de diğer işlemlere geçebilirsiniz. Bademlerin üzerindeki kabuğu soymak için üzerini geçecek kadar su ilave edin üzerindeki kabuğu rahat soyulana kadar haşlaşın. Diğer malzemeleri küçük küçük doğruyoruz, kayısı ve kuru üzümün üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediniz. Bir kenarda beklemeye bıraktım. Aşurenin içine kuru incir, kuş üzümü ve ceviz kullanmayan da var çünkü bunlar aşurenin kararmasını sebep olduğnu söylemekteler. Bu malzemeler daha çok aşurenin üzerini süslemek için kullanılmakta.

Üzeri rahatlıkla soyulan bademleri kabuklarından sıyırarak ayırıyoruz. Ucunu hafifçe açın ve sıkarak çıkartın Aşure mi suyunu çektikçe Siz azar azar suyunu ilave edin önceden haşlanmış bir buçuk su bardağına yakın nohudu ilave edin. Bir kase sarı üzüm, bir buçuk su bardağına yakın fındık ilave ediniz. isteyenler aşurenin malzemelerini kendilerine göre azaltabilecekleri gibi çoğalta da bilirler. Fındığı koyduktan sonra üzerine bir miktar su ilave edip karıştırın. Bir portakalın kabuklarını rendeleyin ve aşurenin üzerine ilave edin. Aşurenin suya azaldıkça su ilave etmeyi unutmayın. 5 su bardağı kadar toz şeker ilave ediniz. Kuru kayısı koyunuz. Üzerine biraz toz da atınız. Kayısıyı koyduktan sonra aşureyi çok fazla kaynatmayınız. kısık ateşte bir 10 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Zencefilli artık çıkartıyoruz en son aşamada tuzsuz yer fıstığı ilave ettim yer fıstığının normalde fındık veya bademle beraber ilave ediniz. Aşurenin suyunu tekrar kontrol edip su takviyesi yapmayı da ihmal etmeyin.

Yapılan aşure ne çok katı ne çok sulu ikisinin ortası çok güzel bir kıvam olduğunu sizde göreceksiniz. Sıra geldi aşurenin üstünü süslemeye aşurenin üzerini süslemek için incir, ceviz içi Antep fıstığı ve Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre de tarçın da kullanabilirsiniz.