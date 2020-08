Aşure günü okunacak sureler hangileri? Aşura günü kılınacak namaz neler?

Haram zamanlar var. Ayların ne kadar olduğunu Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklamıştır: “Yerleri ve gökleri yarattığından beri Allah'ın kitabında ayların sayısı on ikidir buyurmuştur.” Bu aylar içerisinde 4 tanesi ise haram aylardır. Bu haram aylar Recep, Zülkade, Zülhicce ve Muharrem ayıdır. Şu anda Muharrem ayı içerisindeyiz. Muharrem ayının 10. günü aşure günü olarak idrak edilir. Muharrem ayının 9. ve 10 günü oruç tutana on bin melek sevabı on bin şehit sevabı verilir.

Aşure gününde yapılacaklar neler?

Her kim aşure gününde eli bir yetimin başını okşarsa Allah (c.c) bu yaptığı iş vesilesiyle o yetimin başındaki her bir saç tanesine karşılık o kişiye cennette bir derece verir. Aşure günü 70 kere ‘Hasbiyellahu ve niğmel vekil, niğmel mevla ve niğmennasiyr.” Duasını söylerse Allah -u Teala o kişiye mağfiret eder. Müslümana selam veren dünya Müslümanlarına selam vermiş olur. Sadaka veren Uhud büyüklüğünde mükafat kazanır. İlim ve sohbet meclislerinde bulunana cennet vacip olur. Aşure gününde akraba ziyareti yapanlar Hz Yahya (as) ve Hz İsa (as.)’ya komşu olur. Bir hastayı ziyaret eden bütün hastaları ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur. Eve aşure günü erzak alınırsa bütün sene bereket o evden eksik olmaz. Aşure günü gusül abdesti alınırsa bedene şifa olur, iki kere gusül alınırsa ömrü billah göz hastalığı olmaz.

Aşure günü okunacak sureler hangileri?

Kur’an-ı Kerim şifadır. Müslümanların kurtuluş reçetesidir. Onun için Aşure gününde Rahman suresi okuyana cennet vacip olur. Vakıa Suresi okuyan fakirlik görmez. Yasin Suresini okuyanın kalbi her türlü kötülükten temizlenir. Alan Suresi okuyanın şanı şerefi artar. Tevbe Suresinin son iki ayetini 7 defa okuyan o sene ölmez. 786 beslele çekenin ne muradı varsa görülür. 1000 İhlas Suresi okuyana Allah (C.C) nazarı ile bakar.

Aşura günü kılınacak namaz

Aşura günü her rekatta bir Fâtiha, onbir veya onbeş İhlas okuyarak dört rekat kılan birinin elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahlarını af olacağı bildirilmiştir. Aşure günü iki rekat dahi olsa kılınan namaz Allah dostlarının, sıddıkların amelleriyle yüce Allah’a yakınlaşmış gibi sevap elde edilir.