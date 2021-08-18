Muharrem ayı yani hicri ilk ay 9 Ağustos’ta başladı. Muharrem ayının 10.günü olan aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, aşure gününde neler yapılır?

Aşure gününün önemi nedir?

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure günü hangi ibadetler yapılır? Aşure günü okunacak dualar | Aşure günü kılınacak namaz

Aşure gününde oruç tutmak sünnettir. Aşure günü oruç tutacak olanların 9-10. günü ya da 10-11.günleri oruç tutulması gerekir. Arzu edenler 9-10-11.günlerde peş peşe üç gün oruç tutabilir.

Aşure gününde en az 10 müslümana selam vermek veya bir müslümana 10 selam vermek tavsiye edilir. Aşure gününde eş dost ziyaretleri tavsiye edilir. Aşure gününde fakir fukara sevindirilir. Bu önemli günde aşure yapıp dağıtmak ise önemlidir.

Aşure günü kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. Namazdan sonra 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain" denir.

Kuşluk vaktinde namaz kılamayan ise öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilir.

Ayrıca aşure gecesi 4 ila 100 rekat kılınabilecek bir namaz da mevcuttur. Bu namaz Muharrem ayının 9.günü akşam namazı ile 10.gün imsak vaktine kadar kılınabilir.

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre:

"Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder."

Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere (Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm) der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."

Aşure gecesi namazı nasıl kılınır?

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.