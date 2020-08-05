Aşure ayı 2020 ne zaman?

Aşure günü, İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı Muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki, 2020 aşure günü ne zaman?

2020 aşure günü ne zaman?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.

Aşure ne demek?

Aşure kelimesinin kökeni, Arapça kaynaklarda tam olarak "Aştıra" şeklinde geçmekte, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "Faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.